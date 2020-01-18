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متحف قصر المنيل يستضيف قرعة بطولة "الميني فوتبول" العربية

السبت 18/يناير/2020 - 07:05 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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استضاف متحف قصر المنيل، في قاعته الذهبية، قرعة البطولة العربية لرياضة "الميني فوتبول" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي اتحاد اللعبة وعدد من الوفود المشاركة عربيًا.

ومن ناحيته قال الدكتور ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، إن وزارة السياحة والآثار ترحب دائمًا باستضافة تلك الفعاليات ذات الحضور، لما تحمله من ترويج سياحي للمعلم الأثري.

وأضاف، أن القصر فتح أبواب قاعته الذهبية والتي تعتبر أحد أجمل مزارات القصر الذي يضم عدد من السرايات منها سراي الإقامة، وسراي العرش، وسراي الاستقبال.

و"الميني فوتبول" تشبه لعبة كرة قدم الصالات، نشأت هذه الرياضة بكندا، وفي ثمانينات القرن الماضي انتشرت بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.

يشرف عليها في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF) منذ 2013، واعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كاسم لهذه اللعبة.

وانتشرت خلال الأعوام الماضية بقوة، وهي كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعبا.

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