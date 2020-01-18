عائشة بن أحمد تنشر صورة لها من داخل المستشفى

نشرت الفنانة عائشة بن احمد، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة من داخل المستشفي وكانت مرتدية "تيشرت باللون الاسود".



ولاقت الصوة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور عائشة، وجاءت التعليقات إيجابية، فعلقت الفنانة لقاء خميس قائلة:"ايه سلامتك يا حبيبة قلبي" وأضاف آخر قل اعوذ برب الفلق الف سلامة عليكي عيوشة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"لطف عليك عيوشة ان شاءالله لا باس".





ويذكر أن آخر أعمال عائشة بن احمد، فيلم "الفلوس"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وحقق الفيلم نسة نجاح عالية، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان تامر حسني وخالد الصاوي وزينة ومي عزالدين، والفيلم من إخراج سعيد الماروق.