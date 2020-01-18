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رحمة حسن تستعرض جمالها أمام برج إيفيل

السبت 18/يناير/2020 - 07:23 م
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رحمة حسن
رحمة حسن
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية رحمة حسن، صورة جديدة لهان على حسبها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة امام برج ايفيل بباريس وكانت مرتدية "تيشرت مكشوف الصدر قصير باللون الابيض وبنطلون باللون الرصاصي وكان شعرها مرفوع".

وعلقت الفنانة المصرية، على الصورة قائلة:"باريس مصدر الجمال"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حسن، وحصلت على عدد كبير من الاعجابات.

ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الاخضر"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومن غخراج مرقس عادل.
رحمة حسن تستعرض جمالها أمام برج إيفيل
رحمة حسن تستعرض جمالها أمام برج إيفيل
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