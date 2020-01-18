Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجلاء بدر تطل على جمهورها بإطلالة شتوية

السبت 18/يناير/2020 - 07:16 م
Advertisements
نجلاء بدر
نجلاء بدر
شيماء فوزى
Advertisements
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها لإطلالة شتوية، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".
 
وظهرت "بدر"، بنظارة شمس وشعر منسدل وجاكت شتوي جلد بياقة فرو، وكتبت أسفل الصورة"هلا بشهر طوبة" حيث انه من المعروف أن شهر طوبة من شهور الشتاء شديدة البرودة.

وعلق الجمهور على الصورة قائلين "ماشاء الله عسولة ربنا يحفظك"، "منورة الدنيا كلها يا ست الكل"، "قمراية"،قمر يا نجلا".

وتعد نجلاء بدر من النجمات التي بدأت علاقتها بالشاشة في سن مبكر، حيث أن والدتها كانت تعمل في ماسبيرو، كما أنها من النجمات المعروفات بجمال الطلة والجاذبية.

تخرجت نجلاء من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعملت فترة من حياتها مذيعة، لكنها اتجهت بعد ذلك للتمثيل ومن أعمالها مسلسلات "الزوجة الثانية"، "شبر مية"، "٣٠يوم"، ليالي"، "ابوجبل"، "فوق مستوى الشبهات"، "ستات قادرة"، "نصيبي وقسمتك"، "حكاية حياة"، "تحت الأرض"، "زهرة وأزواجها الخمسة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسلات جديدة فنانين الات افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ ساعة و 20 دقيقة

كول كورة liver مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

منذ أقل من ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ 36 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل جديد للأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 11 لاعباُ من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عبايات بألوان دافئة لإطلالة شتوية أنيقة (صور)

بفستان أسود قصير.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

لطيفة تروج لألبومها الجديد بصورة عبر "تويتر"

"ببجامة البيت".. هبة مجدي تغازل جمهورها من داخل منزلها

سارة نخلة عن والدتها: "مش راضية تضحك الحمد لله أنها بصت في الكاميرا" (صور)

"بنظارة شمس".. أحمد السعدني يغازل جمهوره على "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

06:33 م

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

05:07 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: "1917" ميلودراما إغريقية عن الحرب العالمية الأولى

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ثورة 1919 من جديد بدار الشروق

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: مئوية معوض والمنشاوي

DMCA.com Protection Status