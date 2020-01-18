نجلاء بدر تطل على جمهورها بإطلالة شتوية



وظهرت "بدر"، بنظارة شمس وشعر منسدل وجاكت شتوي جلد بياقة فرو، وكتبت أسفل الصورة"هلا بشهر طوبة" حيث انه من المعروف أن شهر طوبة من شهور الشتاء شديدة البرودة.



وعلق الجمهور على الصورة قائلين "ماشاء الله عسولة ربنا يحفظك"، "منورة الدنيا كلها يا ست الكل"، "قمراية"،قمر يا نجلا".





وتعد نجلاء بدر من النجمات التي بدأت علاقتها بالشاشة في سن مبكر، حيث أن والدتها كانت تعمل في ماسبيرو، كما أنها من النجمات المعروفات بجمال الطلة والجاذبية.



تخرجت نجلاء من كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعملت فترة من حياتها مذيعة، لكنها اتجهت بعد ذلك للتمثيل ومن أعمالها مسلسلات "الزوجة الثانية"، "شبر مية"، "٣٠يوم"، ليالي"، "ابوجبل"، "فوق مستوى الشبهات"، "ستات قادرة"، "نصيبي وقسمتك"، "حكاية حياة"، "تحت الأرض"، "زهرة وأزواجها الخمسة".



نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها لإطلالة شتوية، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".