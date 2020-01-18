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رئيس الكاف يلمح بعودة كأس أمم إفريقيا في الشتاء

السبت 18/يناير/2020 - 06:21 م
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رئيس الكاف
رئيس الكاف
الفجر الرياضي
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صرح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد أن لابد أن الكل يحترم ظروف القارة السمراء نظراً لإعادة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، في فصل الشتاء.

وقال رئيس  الكاف خلال تواجده في الكاميرون بجولة تفقدية لملاعب البطولة "إذا كنت تحب هذه قارة إفريقيا ، يجب أن تقبلها كما هي في جميع أجوائها".

وتابع احمد حمد: "تقدم الكاميرون مجهود خرافي أكثر مما مطلوب منها، ولديها ملاعب مؤهلة لاستضافة كأس العالم".

وأضاف: "كان لدي فرصة لعقد جلسة مطولة مع الرئيس الكاميروني، لمناقشة عدة ملفات بخصوص كأس الأمم، نتطلع للمحافظة على استمرارية البطولة للأبد، وأن يعود محترفونا إلى إفريقيا مجددًا لتقديم أفضل ما لديهم".

واختتم: "يوجد خمسة ملاعب لاستضافة كأس الأمم للمحليين التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 25 أبريل المقبل في الكاميرون، ونتابع أيضا عمليات البناء في باقي الملاعب، وأثق أنه بحلول 2021 سيكون لدى الكاميرون 7 ملاعب جاهزة في الوقت الذي تحتاج البطولة لستة ملاعب".

يذكر أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي ستعتمد  قرار إقامة البطولة في الشتاء خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 6 فبراير.
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