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kooora.. مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم السبت 18 / 01 / 2020 الدوري الأسباني live

السبت 18/يناير/2020 - 06:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي ريال مدريد واشبيلية ضمن الجولة العشرون من الدوري الاسباني ، علي استاد سانتياجو برنابيو ، استدراج لفريق اشبيلية في معقل النادي الملكي ، لقاء سيكون قوي جدا بينهم ، لمحاولة الريال أن يتصدر جدول ترتيب الدوري علي حساب فريق برشلونة ، وفي المقابل اشبيلية العنيد الذي سيحاول أن تكون مباراة أنتقام بعد خساراته في لقاء الدور الأول بهدف دون رد بديارة وسط جماهيره..

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية مباشر في لقاء اليوم السبت 18 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ريال مدريد واشبيلية مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
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