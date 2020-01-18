«يلا شووت Real» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الريال جودة متعددة

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره اشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، الموافق 18 يناير الجاري، في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد اشبيلية حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة بي إن سبورت 3.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمواصلة صراعه مع برشلونة Real Madrid ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.







