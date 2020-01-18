مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جراء هجوم للجيش اليمني على صنعاء





كشفت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، عن إصابة و مقتل عدد من مسلحي جماعة الحوثيين الإنقلابية الإرهابية، تقدر بالعشرات في معارك بشرق صنعاء.





وقال مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني: إن "القوات شنّت مدعومة بطيران التحالف، هجوما واسعا على مواقع للحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، انطلق فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).





كما أكد المصدر على "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض".





ولفت إلى "استهداف مدفعية الجيش وطيران التحالف، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم وتدمير آليتين وعربة مدرّعة".





هذا وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن الجيش نفذ يوم أمس الجمعة، هجوماً على مواقع تابعة للحوثيين في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال المديرية، اندلعت على إثره معارك امتدت إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر، وشن طيران التحالف خلالها 3 غارات على منطقة العشرة الواقعة بين قريتي خُلقة وبني زتر، و أوقعت المعارك والغارات الجوية، قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.





القوات المسلحة اليمنية هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.



