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تغطية حية "1-1"بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة اليوم 2020/1/18 في كأس الملك live

السبت 18/يناير/2020 - 06:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه الأنظار صوب ملعب الملك عبد العزيز في مكة حيث ستقام مباراة فريقي الأهلي والوحدة السعوديين اليوم السبت 18 يناير، في إطار منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يقدم موقع الفجر رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر شاشة قناة KSA SPORT HD1 بتعليق بلال علام، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا ثلت مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة إلا ثلت بتوقيت الإمارات.

يدخل الإمبراطور هذه المواجهة ساعياً لاستعادة لقبه المفضل الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عقود، ويؤدي الأهلي موسماً جيداً على الصعيد المحلي، إذ يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وينافسه في نفس المركز فريق الرائد الذي يمتلك في جعبته نفس الرصيد.

سيكون الأهلي بكامل قواه في مواجهة الوحدة بدون غياب أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة عودة المصابين بعد تعافيهم من الإصابة وجاهزيتهم البدنية.

ومن المتوقع أن يدخل كريستيان جروس مدرب الأهلي بتشكيل مختلف على نحوٍ طفيف عن المباريات السابقة، إذ سيعتمد على عبد الباسط هندي ومحمد الخبراني في مركز قلب الدفاع، ومن أمامهم ألفيس ساريتش وجوزيف دي سوزا، وسيعود لقيادة الهجوم السوري عمر السومة، ومن خلفه عبد الفتاح عسيري، ويوسف البلايلي، وحسين المقهوي.
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