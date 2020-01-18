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بهدف وحيد ألافيس يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 18/يناير/2020 - 06:08 م
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بوابة الفجر
وكالات
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انتزع فريق ديبورتيفو ألافيس فوزا صعبا من مضيفه ليفانتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس فيدال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع ألافيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
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