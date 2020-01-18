Advertisements
بهدف وحيد ألافيس يفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني
السبت 18/يناير/2020 - 06:08 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
انتزع فريق ديبورتيفو ألافيس فوزا صعبا من مضيفه ليفانتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس فيدال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.
ورفع ألافيس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
Advertisements