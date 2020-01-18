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النجم الساحلي يتسلح بصفقة جديدة قبل موقعة الأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 06:09 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
عمر محمد
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يحل فريق النجم الساحلي يوم 26 يناير الجاري ضيفاً على النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وحسم نادي النجم الساحلي اليوم السبت صفقة جديدة قبل مباراة القلعة الحمراء في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وتعاقد بطل تونس اليوم السبت مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم قادما من نصر حسين داي.

ووقّع زردوم صاحب (21 عاما) على عقد يمتد لـ 3 مواسم ونصف مع النادي التونسي.

ومن المنتظَر أن يقيد زردوم في القائمة الإفريقية للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي يوم 26 يناير المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومن خلفهما يأتي الهلال الثالث صاحب الـ 6 نقاط ويتذيل المجموعه فريق بلاتينيوم بنقطة وحيدة

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نادي النجم الساحلي زردوم رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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