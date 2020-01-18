"ببجامة البيت" كندة حنا تغازل جمهورها من داخل منزلها

نشرت الفنانة كندة حنا، مجموعة جديدة من الصور لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت حنا، خلال الصور داخل منزلها مرتدية "بيجامة باللون النبيتي واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها طويل منسدل".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كندة، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"سبحان من خلقك" وأضاف آخر"منورة كندة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر".



ويذكر أن آخر أعمال كندة حنا، فيلم "دمشق حلب"، حيث تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان صباح الجزائري ودريد لحام وسلمي المصري، والفيلم من إخراج باسل الخطيب.