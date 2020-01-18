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محو أمية 10 آلاف وتسليم 5000 شهادة في الدقهلية

السبت 18/يناير/2020 - 05:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن نجاح ما يقارب 10 آلاف مواطن خلال الدورات الامتحانية الأربع لمحو الأمية، وتسليم 5699 شهادة محو أمية لمن يجيد القراءة والكتابة بعد النجاح في "الاستكتاب" خلال العام الماضي.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تنفيذ 81 قافلة إعلامية بقرى المحافظة وفتح فصول محو الأمية وتسليم شهادات، في إطار التعاون والتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ومديريات الصحة والأوقاف والمجلس القومي للسكان.

ومن جانبه قال أشرف حافظ مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية إنه تم توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع جامعة المنصورة وثلاث جمعيات أهلية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف.
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الكلمات المفتاحية

مصر محو اميه الدقهلية اخبار

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