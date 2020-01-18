Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين بالقرب من البرلمان

السبت 18/يناير/2020 - 05:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والمتظاهرين، مساء اليوم السبت، في محيط البرلمان وسط بيروت، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وأستخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، وجاء رد فعل المحتجين بضرب قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، ومازالت المواجهات مستمرة.

وقالت وكالة "فرانس برس": إنها "وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع".

وانطلقت عدة مسيرات من نقاط في بيروت، عند الثانية بعد الظهر، تحت عنوان "لن ندفع الثمن".

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم".

وتأتي هذه المواجهات في وقت، تعُم مسيرات احتجاجية على التأخير بشأن تشكيل حكومة مستقلة في المناطق اللبنانية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول المحتجون: إن "مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على انطلاق التحركات الاحتجاجية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت يوم الخميس الماضي، إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان تستعمل العنف في تفريق المتظاهرين السلميين، مبرزة أنها تلجأ أيضا إلى اعتقال بعضهم.

وطالبت المنظمة الدولية وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فوراً على استخدامها المفرط للقوة.

وإندلعت شرارة الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيقات التواصل الفوري مثل "واتساب".

وفي أواخر أكتوبر، استقال الحريري من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات، وكلّف الرئيس ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي.

وعجز دياب حتى الآن عن تشكيل حكومة كفاءات، فيما يقول المحتجون إن هذه الحكومة لا تلبي مطالبهم التي تشمل رحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية وراء التردي الاقتصادي واستشراء الفساد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات الأمن اللبنانية المتظاهرين البرلمان

أخبار تهمك

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ يوم

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

صحيفة إيطالية.. الأهلي يزاحم لاتسيو على صفقة إفريقية مميزة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. استبعاد 11 لاعباُ من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ريال مدريد beIN LIVE الريال NOW

منذ ساعة و 17 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة Real مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الريال (هدف فاسكيز)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يومين

«كورة لايف rEAL» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول ريال مدريد LIVE REAL

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قتيلان وعشرات المصابين جراء تصاعد التظاهرات في لبنان

العربية: تراجع حدة تظاهرات لبنان في غالبية المناطق

" قبلات وسيلفي".. أبرز المشاهد النسائية في ثورة لبنان

مظاهرات لبنان| هل تؤدي تصريحات "الحريري" لتهدئة موجة احتجاجات الثوار؟

قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مظاهرة ببيروت

قوات الأمن اللبنانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف rEAL» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ريال مدريد II7SRY جول ريال مدريد LIVE REAL

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

05:21 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ريال مدريد beIN LIVE الريال NOW

05:07 م

كول كورة Real مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الريال (هدف فاسكيز)

05:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: خفايا الصراع الساخن فى شرق المتوسط على الغنائم الليبية والسيطرة الإقليمية!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

DMCA.com Protection Status