سهيلة بن لشهب تشعل حماس محبيها بهذه الصورة

تألقت المطربة الجزائرية سهيلة بن لشهب، بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت سهيلة ستايل جديد واعتمدت إطلالة كاجوال.



وأشاد متابعيها بأناقتها وعبروا عن إعجابهم باختياراتها للاطلالات وتسريحة الشعر التي جاءت غير متكلفة وبسيطة.



من جانب آخر، حصدت النجمة سهيلة بن لشهب، جائزة أفضل فنانة أنيقة في إفريقيا، وذلك لجمال إطلالاتها التي دائمًا ما تبهر محبيها بها، وقامت بتوجيه رسالة شكر لجمهورها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن سهيلة بن لشهب تحظى بجماهيرية كبيرة وشهرة واسعة في عدة دول عربية، ولاسيما بلدها الجزائر، واستطاعت أن تحقق نجاحات مختلفة، خلال فترة قصيرة.