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فوز أبوتيج وبني مزار وتعادل أسمنت وسقوط سمالوط في القسم الثالث

السبت 18/يناير/2020 - 05:45 م
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مظاليم
مظاليم
سالم خليل
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شهدت مباريات الأسبوع الثالث عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة، تعادل فريق أسمنت أسيوط، على ملعبه مع فريق مركز شباب ناصر ملوي بهدف لكل فريق.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق بني مزار بقيادة أحمد عبدالبديع، بثلاثة أهداف لهدف، على حساب فريق مركز شباب الخارجة، في المباراة التي شهدها ملعب مطاي.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، على ضيفه فريق مركز شباب سمالوط بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جاءت على ملعب الهنداو بمحافظة الوادي الجديد.

وفي المباراة الرابعة، خسر فريق مركز شباب القيس، خارج ملعبه، من فريق نادي ملوي بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي.

وفي المباراه الخامسة، فاز فريق ابوتيج علي فريق ناصر الفكرية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج.

وفي المباراه السادسة، فاز القوصية علي فريق الوليدية برباعية نظيفة، في المباراة التي جاءت على ملعب الوليدية.

ترتيب المجموعه الثالثة

1- أسمنت أسيوط 26 نقطة
2- ابوتيج 23 نقطة
3 - مركز شباب ناصر ملوي 22 نقطة
4- ناصر الفكرية 20 نقطة
5 - نادي القوصية 19 نقطة
6- نادي ملوي 19 نقطة
7- مركز شباب القيس 18 نقطة
8 - بني مزار 14 نقطة
9- مركز شباب سمالوط 14 نقطة
10 - الوليدية 13 نقطة
11- مركز شباب الخارجة 12 نقطة
12- الهنداو 12 نقطة
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