مفاجآت مثيرة في مباريات القسم الثالث بالفيوم وبني سويف





أقيم السبت، مباريات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث،

حيث تعادل فريق الواسطى مع ضيفه فريق سمسطا بهدفين لكل منهما؟، فى إطار مباريات الاسبوع الخامس عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .



اتسمت المباراة، بالندية والاثارة والمتعة وتسجيل4 اهداف بجانب تصدى أحمد على حجاج حارس مرمى الواسطى لركلة جزاء سددها عبد الرحمن حماد " اللاهوني " بالشوط الثانى بجانب تميز طاقم تحكيم اللقاء .



وجاءت أهداف سمسطا عن طريق حسام حسن وعبد الرحمن حماد بالشوط الاول فيما أحرز للواسطى طه محمدين ومحمد ربيع بالشوط الثاني.



الواسطى بقيادة أحمد الجيوشى بدأ المباراة بتشكيل مكون من احمد على حجاج وعمر محمد عبد الخالق وعنتر أسامة وأحمد حمدى وطه محمدين وعبد الستار عبد النبي وسيد محمد ومحمد نوبي وطارق جمال وطه احمد .



فيما بدأ سمسطا بقيادة على حسن اللقاء بتشكيل مكون من عبد الرحمن محمد ومحمد أحمد وعمرو دياب وأحمد محمد وبلال احمد وعمرو ابو النور وحسام حسن وهشام مفتاح وعبد الرحمن حماد ومحمد سمير ومحمد جمال .



وأجرى المدير الفنى للواسطى تغييرات خلال اللقاء بنزول محمد ربيع ونادى أحمد وعبد الله عاطف، بدلا من، محمد نادى طه وطه عبد الحليم و عمر محمد عبد الخالق .



فيما أجرى المدير الفنى لسمسطا تغييرات بنزول كلا من مرزوق حسن وهيثم جميل ومحمد فتحى بدلا من هشام مفتاح وحسام حسن ومحمد سمير .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من هانى امين وعاونه الثنائى شهاب راشد وخالد رمضان وحمدى سعد مراقب لجنة الحكام وأكرم عبد المرشد مراقب لجنة مسابقات.



وحصل على حسن المدير الفنى لسمسطا على الكارت الاصفر ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 25 بالمركز الأول فيما ارتفع رصيد الواسطى للنقطة 23 بالمركز الثانى .



فيما نجح رأس غارب فى تحقيق فوز بنتيجة 0/2 على شقيقه عاملين غارب .



وتغلب فريق إطسا على حساب فريق ابشواى 1/،4 كما فاز مطرطارس على ببا بنتيجة 1/2 .



ونجح أبو كسأة فى تحقيق فوز مثير على حساب فريق سنورس بنتيجة 1/2 ونجح طامية فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على مركز شباب الفيوم .





ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 25 نقطة



2 - الواسطى 23 نقطة



3- مطرطارس 22 نقطة



4 - طامية 21 نقطة



5 - رأس غارب 21 نقطة



6 - ابو كساة 21 نقطة



7 - عاملين غارب 19 نقطة



8 - ساحة الفيوم 19 نقطة



9 - اطسا 19 نقطة



10 - سنورس 14 نقطة



11- ناصر بنى سويف 13 نقطة



12- ابشواى 12 نقطة



13 - ببا 6 نقاط



