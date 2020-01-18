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رسالة عاجلة من السيسي إلى القوات المسلحة

السبت 18/يناير/2020 - 05:41 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
كريم وزيري
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة.

وقال الرئيس في رسالته للقوات المسلحة والتي نشرها السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".

وتابع الرئيس: "وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا إلي أقصي درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم ".

وقال السيسي: "ولقد لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة قادر ۲۰۲۰ التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا ".

وأضاف: وختاما، لكم مني، ومن أبناء الوطن اجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني علي ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالًا يُحتذي به في الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعًا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز".

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