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الإسكان: 10 آلاف وحدة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 18/يناير/2020 - 05:37 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولته التفقدية بمدينة بدر، بتفقد الوحدات السكنية المُخصصة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الإسكان، بمستوى التشطيبات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة.

كما تفقد الوزير، مشروع الإسكان الاجتماعي، الجارى تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بمساحة ٣٣ ألف فدان، والواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، حيث يجري تنفيذ وطرح ٣٣٣٠٠ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة.

وتفقد وزير الإسكان، أيضاً، مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة ٢٥ ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة ١٦٠٠ فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحى القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد ٦٣٠ مم..

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