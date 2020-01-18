چيلان علاء تغازل جمهورها:" لما تعمل سميرة سعيد في البيت"

نشرت الفنانة چيلان علاء، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت چيلان علاء في الصورة، بلوك جديد يشبه لوك الفنانة سميرة سعيد، حيث ارتدت فستان موڤ، وأعتمدت تسريحة شعر كيرلي، ووضعت ميكب هادي وبسيط، وأكتفت من الإكسسوارات سلسلة فضية .





وعلقت" علاء" علي الصورة:" لما تعمل سميرة سعيد في البيت" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .







يذكر أن الفنانة چيلان علاء، شاركت في مسلسل" الآنسة فرح" كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أسماء ابو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، مريم الخشت، عارفة عبد الرسول، هبة عبد العزيز، محمد العمروسي، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي .