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قنا يفوز على البداري وقفط يهزم البلينا وهزيمة أخميم بالقسم الثالث

السبت 18/يناير/2020 - 05:38 م
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مظاليم
مظاليم
عاطف الشعيني
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واصل فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم، المدير الفني للفريق، سلسلة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز غال وهام، على نظيره فريق نادي البداري، بثنائية مقابل هدف، أحرزها نجم الفريق عبدالله "دومنيك"، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة 13 من دوري القسم الثالث، ليعود الفريق القنائي بثلاث نقاط غالية، ويغرد منفردا بصدارة المجموعة الثانية، لدوري القسم الثالث، برصيد31 نقطة.

وأسفرت باقي نتائج المجموعة، عن فوز فريق نادي قفط، على نظيره فريق مركز شباب البلينا، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما نجح فريق أهلي المنشاة في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي اخميم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الأول.

ويواصل فريق مركز شباب سوهاج نتائجة الجيدة، ويحقق فوز صعب على فريق نجوع مازن، بهدفين مقابل هدف.

ويواصل فريق نادي قوص، نتائجة السيئة، ويخسر أمام فريق نادي شبان المراغة، برباعية نظيفة، ليزداد موقف الفريق سوءا ويظل قابعا بمؤخرة جدول المسابقة.

واختتمت مباريات الجولة الثالثة عشر، بفوز فريق المراغة، على نظيره مكة المكرمة، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول.

وياتي ترتيب الفرق عقب انتهاء منافسات الجولة ال13 كالاتي:

1_ نادي قنا 31 نقطة
2_ شبان المراغة 28 نقطة
3_نادي قفط 25 نقطة
4_نادي المراغة23 نقطة
5_نادي البداري 22 نقطة
6_شباب سوهاج 20 نقطة
7_نادي اخميم 19 نقطة
8_شباب البلينا 15 نقطة
9_اهلي المنشاة 10 نقاط
10_مكة المكرمة 10 نقاط
11_نجوع مازن 9 نقاط
12_نادي قوص 7 نقاط

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