المغربية سلمى رشيد تطرح أول أغنية من ألبومها الجديد "كان كيقول"

أصدرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، أول عمل من ألبومها الجديد بعنوان "كان كيقول"، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات "اليوتيوب"





الأغنية من كلمات يونس آدم، ألحان محمد الرفاعي، توزيع حمزة الغازي، وتم تصويره في مدينة السينما العالمية ورزازات، تحت إشراف المخرج المغربي حسن الكرفتي.





وتدور أحداث الفيديو كليب في قالب كوميدي بمشاركة الممثل المغربي سعيد آيت باجا الذي لعب دور البطل في الكليب





وتعتبر"كان كيقول" أول عمل فردي لها بعد ولادتها، وبعد أغنية "الطفولة نعمة" التي كانت رفقة مجموعة من النجوم المغاربة بمناسبة المؤتمر الوطني لحقوق الطفل.





كما تعود سلمى رشيد إلى التمثيل عبر دور البطولة في مسلسل درامي سيعرض على شاشة التلفزة خلال شهر رمضان المقبل، من إخراج هشام الجباري.





والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة سلمى رشيد كان ديو غنائي جمعها مع المطرب الجزائري موك صايب تحت عنوان ماغازيل والدي عرف نجاحا كبيرا، وحقق أكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب، كما توجت قبل أيام كأفضل مغنية مغربية لسنة 2019 بحضور نخبة من نجوم الفن المغاربة والعرب في حفل كبير بمدينة الدار البيضاء



