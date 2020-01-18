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وزير الإسكان: القطاع الخاص يبدأ إنشاء أكبر مدينة طبيه في مدينة بدر

السبت 18/يناير/2020 - 05:34 م
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بوابة الفجر
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وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لأكبر مدينة طبية متكاملة ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا "كابيتال ميد"، بمدينة بدر.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات العملاقة بمدينة بدر، والتى تأثرت بشكل إيجابي كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير فى تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق استثمارات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما أثر على حجم النمو بمدن شرق القاهرة، ونعمل على الاستغلال الأمثل للأثر الإيجابي لتلك الاستثمارات، على المدن الجديدة، الواقعة شرق القاهرة، وجنى ثمارها، من أجل التكامل الوظيفى بين العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة المحيطة بها.


من جانبه صرح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، المنفذة للمشروع، بأن المشروع يهدف لإقامة مجمع طبي متكامل، بإجمالى استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ويساهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل، وسيتم إطلاق الخدمة الطبية بالمرحلة الأولي للمشروع بعد حوالي (30) شهرا من الآن.

وأضاف: سيستغرق إنشاء المشروع من 3 : 10 سنوات، وينفذ على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه المستشفى العام بطاقة 350 سريرا، ومجمع العيادات ومركز الإصابات والطوارئ، وفندق و11 مركزا طبيا متخصصا بطاقة إجمالية 2000 سرير.

وأكد الدكتور حسن القلا، أن الهدف من إنشاء "كابيتال ميد"، هو النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والوطن العربي، والشرق الأوسط، وأفريقيا، من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة، وأمن وسلامة المرضى، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلائم جميع شرائح المجتمع
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الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان مدينة طبيه مدينة بدر القطاع الخاص

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