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مفاجأة.. هازارد سر تراجع ريال مدريد عن ضم نجم توتنهام

السبت 18/يناير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الحالي هو سبب عدم انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي إلى صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إريكسن كان أحد أهداف ريال مدريد في الموسم الماضي خاصة في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في تجديد الدماء من أجل العودة للمنافسة على البطولات.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان له رأي آخر في تلك الصفقة، حيث رفض التعاقد مع كريستيان إريكسن مفضلًا عليه إدين هازارد نجن تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن بيريز ركز في صفقة هازارد في الصيف الماضي حتى حسمها لصالح ريال مدريد وهو الهدف الأول الذي كان يحتاجه زيدان من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بيريز كان يفكر في تقديم عرض لضم إريكسن مقابل 90 مليون يورو قبل أن يتراجع عن الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك اهتماما كبيرًا من كبار أندية أوروبا بضم إريكسن على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي والذي يعتبر الأقرب حاليًا لضم النجم الدنماركي.
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