المنتخب السعودي يضع قدما في أولمبياد 2020بعد الفوز على تايلاند

قطع المنتخب السعودي خطوة جديدة على طريق البحث عن تأشيرة التأهل لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية اثر تأهله للدور قبل النهائي ببطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) المقامة حاليا في تايلاند.





واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بهدف نظيف ليحقق الفوز 1 / صفر على نظيره التايلاندي اليوم السبت في الدور قبل النهائي للبطولة ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) .





ويلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان اللذين يلتقيان غدا الأحد في مباراة أخرى بدور الثمانية.





ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في المربع الذهبي إذا أراد حجز تأشيرة التأهل الأولمبية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك في أولمبياد أتلانتا 1996 .





وتتأهل المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد طوكيو.





وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية المباراة حيث تسابق لاعبو المنتخب السعودي (الأخضر) الأولمبي في إهدار الفرص العديدة التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء.





وفي الدقيقة 77 ، سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء ليعوض الفريق عن الفرص العديدة التي أهدرها خلال اللقاء.





وثأر المنتخب السعودي لهزيمة تعرض لها قبل 24 عاما عندما فشل الأخضر الأولمبي في مواجهة الياباني أكيرا نيشينو المدير الفني للمنتخب التايلاندي حاليا.





وكان نيشينو المدير الفني السابق للمنتخب الياباني الأول استهل مسيرته التدريبية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بتدريب المنتخب الياباني للشباب (تحت 20 عاما) ثم تولى تدريب المنتخب الأولمبي لبلاده في 1994 .





وترك نيشينو بصمة رائعة مع المنتخب الياباني الأولمبي عندما قاده إلى أولمبياد 1996 بأتلانتا بعد الفوز على المنتخب السعودي بالذات في التصفيات التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل أن يثأر الأخضر الأولمبي من نيشينو اليوم.





وجاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من الفريقين ، واستغل سوباشاي مهاجم المنتخب التايلاندي خطأ من الدفاع السعودي وهيأ الكرة لنفسه وسددها قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية ولكن خارج المرمى.





وشهدت الدقيقة السادسة فرصة خطيرة أخرى لتايلاند حيث سدد سوفانات مويينتا كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.





ورد المنتخب السعودي بهجمة سريعة في الدقيقة التاسعة وصل خلالها المهاجم عبد الله الحمدان إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه تحت ضغط مدافعي تايلاند لترتطم الكرة بأقدام المدافعين وتضيع الفرصة.





وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية دون أن يفرض أي منهما سيطرته على الآخر وذلك بعدما نجح المنتخب السعودي في امتصاص حماس أصحاب الأرض.





وشهدت الدقيقة 17 هجمة مرتدة سريعة للأخضر الأولمبي ولكن الدفاع ضغط على الحمدان لترتطم تسديدته بأحد المدافعين وتذهب في الشباك من الخارج فيما لم تستغل الضربة الركنية جيدا.





بمرور الوقت ، أصبح المنتخب السعودي هو الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل هجوما حيث فرض لاعبوه هيمنتهم على مجريات اللعب لكن عابهم التسرع في إنهاء الهجمات لتضيع الفرص تباعا.





وحصل المنتخب السعودي على ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ووصلت منها الكرة على رأس لاعب الوسط خال الغنام لكنه لعب الكرة بعيدا عن المرمى.





واخترق الغنام دفاع تايلاند في الدقيقة 23 ولكن الحارس تصدى لتسديدته وأمسك الكرة بثبات.





وأهدر الحمدان أخطر فرصة للمنتخب السعودي في الدقيقة 33 اثر هجمة سريعة منظمة للفريق وتمريرة عرضية لعبها الغنام من الناحية اليمنى ومرت من مدافع تايلاند لتصل إلى الحمدان المندفع أمام المرمى لكنه لمس الكرة دون تركيز وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى لتذهب الكرة عاليا.





وتجددت الفرصة للحمدان بعدها بدقيقتين ولكن الحارس تصدى لتسديدة المهاجم السعودي.





وتوالت الفرص الضائعة بغرابة شديدة من لاعبي المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة من الشوط كما تقدم الحارس التايلاندي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليلتقط الكرة من أمام اللاعب السعودي سعود عبد الحميد شبه المنفرد به لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل مع بداية الشوط الثاني ونال ميتشوك مارهاسارانو إنذارا في الدقيقة 55 بعدما أعاق الغنام لإيقاف هجمة سريعة خطيرة للمنتخب السعودي. وسدد سامي النجعي الضربة الحرة ولكن فوق العارضة.





ولعب عبد الرحمن غريب في صفوف المنتخب السعودي في الدقيقة 61 بدلا من أيمن الخليف.





ولعب دبيش حسين كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 63 لكنها ارتطمت بقدم المدافع التايلاندي وتجاوزت خط النهاية قبل أن يمسكها الحارس ليحتسبها الحكم ضربة ركنية لم تستغل جيدا.





وتعرض الحمدان للجذب من قميص اللعب على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 ليحتسبها الحكم في البداية ضربة حرة على حدود المنطقة قبل أن يعدل قراره لركلة جزاء اثر مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) .





وسدد الحمدان ضربة الجزاء لترتطم بالعارضة قبل أن تسكن المرمى ليكون هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 77 .





وأثار الهدف حفيظة المنتخب التايلاندي الذي سعى للرد لكن المنتخب السعودي ظل هو الأفضل والأخطر فيما تبقى من المباراة وإن أهدر لاعبوه الفرص تباعا.





وشهدت الدقيقة 87 فرصة خطيرة للغاية للمنتخب السعودي ولكن الحظ عاند الفريق مجددا في هذه الكرة أكثر من مرة قبل أن ترتد الكرة من العارضة وتضيع الفرصة.





وتوترت أعصاب لاعبي تايلاند في نهاية المباراة ما تسبب في بعض الخشونة والمناوشات لكن الحكم تدخل سريعا لفض الاشتباك بين اللاعبين قبل إنهاء المباراة لصالح الأخضر الأولمبي.