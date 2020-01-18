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الحبس سنتين لمكوجي هتك عرض طالبة في القاهرة

السبت 18/يناير/2020 - 04:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء اليوم السبت، بحبس المتهم "ج.ي"  مكوجي، سنتين لقيامه بهتك عرض طالبة بالتجمع.

وأسندت النيابة للمتهم، 25 عاما، وآخر مجهول، تهمة هتك عرض المجني عليها "د.ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها والأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.

وشهدت المجني عليه، أنها وحال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في هتك عرض المجني عليها بالطريق العام.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة.

وتحرر المحمضر اللازم بالواقعه وتولت النيابة العامه التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

هتك عرض حبس مكوجي

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