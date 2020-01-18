يلا شوت now مشاهدة مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر yalla goal كورة لايف رابط ماتش أستون فيلا plus جودة متعددة

حل نادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





موعد مباراة أستون فيلا ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي





تُقام مباراة أستون فيلا ضد برايتون في تمام الخامسة مساء اليوم السبت.





القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تُذاع مباراة أستون فيلا ضد برايتون على قناة beIN SPORT HD 8





ويسعى أستون فيلا لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، وذلك في محاولة منه للهروب من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".





وكان أستون فيلا قد تلقى هزيمة مُذلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-6، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.









وبسبب تراجع النتائج، أعلن نادي أستون فيلا تعن عاقده رسميًا مع الإسباني بيبي رينا، حارس ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك ليكون بديلًا لنظيره توم هيتون، حارس مرمى النادي الإنجليزي الأساسي، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم؛ بسبب الإصابة التي تعرّض لها.









في المقابل، يرغب فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.









ويحتل أستون فيلا حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.









وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من واتفورد مع توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست هام يونايتد مع إيفرتون، مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، نورويتش سيتي مع بورنموث، أرسنال مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.