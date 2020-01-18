اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، اليوم السبت، وسط بيروت، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".





وقام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط مجلس النواب في بيروت، وفي المقابل استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين.



