عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني

السبت 18/يناير/2020 - 04:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، اليوم السبت، وسط بيروت، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وقام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط مجلس النواب في بيروت، وفي المقابل استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

ونفذ عشرات المتظاهرين، أمس (الجمعة)، اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة "الحمراء" بالعاصمة بيروت، رفضا للسياسة المصرفية.

وتوترت الأجواء بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين عقب قيام الأخيرين بإلقاء قنبلة "مولوتوف" حارقة باتجاه حائط المصرف المركزي، ورشق بالحجارة وإزاحة السياج الشائك.

وتستمر التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرقات في لبنان في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان قوات الأمن المتظاهرين البرلمان اللبناني الات اشتباكات

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ 7 دقائق

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

منذ ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ يوم

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مناوشات بين أعوان الأمن وعدد من الشبان بمدينة سيدي بوزيد

إصابة 24 ضابط شرطة في مظاهرة للعاطلين عن العمل في الجزائر

الجيش اللبناني يعلن إصابة 51 عسكريا خلال الاحتجاجات

مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

الأمم المتحدة تدعو لبنان للتحقيق في استخدام الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين

مناصرون لـ "أمل وحزب الله" يحاولون اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

03:44 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

03:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status