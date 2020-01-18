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الأوقاف تعلن نجاح مشروع الأذان الموحد في أكثر من ألف مسجد

السبت 18/يناير/2020 - 04:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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أطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مشروع الأذان الموحد مع بداية عام 2019، بعد أن نجحت في تخطي الأخطاء الفنية في أكثر من ألف مسجد من مساجد محافظات الوجه البحري كمرحلة أولى، وذلك عقب تعطل تنفيذ هذا المشروع لمدة 10 سنوات؛ بسبب وجود عيوب فنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المرحلة الثانية ستبدأ مع عام 2020 على أن تستمر التجربة في باقي المحافظات على أكثر من مرحلة، مع مراعاة فروق التوقيت في كل محافظة.

وتعكف الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع أجهزة البث ومتابعة توفير الأجهزة والفنيات الخاصة بذلك، كما تواصلت الوزارة مع وزارة الاتصالات لتوفير إشارة بث للأذان الموحد وتتبع هذا الأمر بشكل دقيق في الخطوات التنفيذية للمشروع.

ويعد مشروع الأذان الموحد، أحد مشاريع وزارة الأوقاف في قضية تجديد الخطاب الديني، الأمر الذي ينهي تداخل الأصوات في المساجد القريبة.

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