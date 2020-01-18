التعادل السلبي يحسم مباراة توتنهام وواتفورد في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق واتفورد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكانت معظم أحداث المباراة في وسط الملعب بين الفريقين، حيث سيطر واتفورد على الشوط الأول بشكل كبير، بينما عاد فريق توتنهام هوتسبير في الشوط الثاني ليحاول إحراز هدف الفوز في اللقاء.





وأضاع تروي ديني مهاجم فريق واتفورد ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة، حيث تصدى لها جازينيكا حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير.





ورفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق واتفورد في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.



