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"أمهات مصر": صعوبة في امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

السبت 18/يناير/2020 - 04:29 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة استياء وغضب وسط الطلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد، بسبب صعوبة امتحان مادة الرياضيات، على قولهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء أمور الطلاب بالمحافظات المختلفة يشكون من صعوبة امتحان الرياضيات، قائلين: "الامتحان كبير ومليان أفكار وأسئلة صعبة وغريبة، وللأسف كان في تسريب وغش الطالب اللي مفتحش الكتاب من أول السنة ممكن يجيب درجات أفضل من الطالب اللي تعب واجتهد".
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الكلمات المفتاحية

امهات مصر امتحان مادة الرياضيات

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