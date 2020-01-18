kora on line| مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي yalla shoot

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها تقدم بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب الإتحاد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على سلسلة إنتصاراته ونتائجه الجيدة، بعد تحقيقه الفوز في ثلاث جولات متتالية، ليتمكن من خطف المركز الثاني من ليستر سيتي، واحتلاله برصيد 47 نقطة.





مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس ويأمل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا في مواصلة حصد النقاط في المباريات المقبلة، على أمل تعثر ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، من أجل تقليص عدد النقاط بينهم خاصة بعد أن اصبح فارق النقاط 14 نقطة.





مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس وسيحاول السيتي تحقيق الفوز، منتظراً تعثر ليفربول والذي سيكون على موعد مع مباراة صعبة في نفس الجولة أمام مانشستر يونايتد غداً الأحد، لينتظر هزيمة الريدز لكي يتمكن من تقليل عدد النقاط.





مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس وعلى الجانب الأخر فعلى الرغم من تعادل كريستال بالاس في ثلاث مباريات متتالية، إلا أن الفريق يحتل مركز جيد فيجدول الدوري، حيث يقع في المرتبة التاسعة برصيد 29 نقطة، وهو ما يجعله أكثر هدوءاً مع إبتعاده عن مراكز الهبوط.





موعد مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس





مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس تمام الخامسةمساء بتوقيت القاهرة،





السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة،





السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس





تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2





شاهد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس