يلا شوت Real Madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط Real Madrid

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره اشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم السبت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني yalla shoot

ويقام اللقاء بين ريال مدريد واشبيلية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

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ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بعد أن خاض 19 لقاء، وحقق الفوز في 11 لقاء وخسر في لقاء وحيد وتعادل 7 مرات، وسجل 36 هدف ودخل مرماه 12 هدف.

بينما يحتل اشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بعد أن فاز في 10 لقاءات وتعادل 5 مرات وخسر في 4 مباريات، وسجل 24 هدف ودخل مرماه 18 هدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر في الليجا الإسبانية yalla shoot

ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن حقق لقب السوبر الإسباني على حساب أتليتكو مدريد، في آخر لقاءاته.

مشاهدة مباراة اشبيلية وريال مدريد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني kora online

اشبيلية في آخر مبارياته حقق فوزًا ساحقًا بخماسية نظيفة أمام نظيره اسكوبيدو، في كأس الملك الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واشبيلية

وتبث المباراة التي تجمع بين ريال مدريد واشبيلية، ضمن منافسات الليجا الإسبانية على قناة Bein Sports Hd 3.







