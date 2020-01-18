بث حي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الجديد يستعد مانشستر سيتي اليوم السبت لمواجهة قوية أمام كريستال بالاس، على ملعب الإتحاد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





كورة لا يف بثا مباشرا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، والتي تنطلق في الخامسة مساء اليوم.





يدخل السيتي المباراة في المركز الثاني بترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة بفارق





يلا شوت 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الريدز على أمل تعثر الأخير في عدة مباريات لكي يتمكن زملاء رياض محرز من التقدم نحو الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، فعلى الرغم من تعادل كريستال بالاس في ثلاث مباريات متتالية، إلا أن





مشاهدة مانشستر سيتي الفريق يحتل مركز جيد في جدول الدوري، حيث يقع في المرتبة التاسعة برصيد 29 نقطة، وهو ما يجعله أكثر هدوءاً مع إبتعاده عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة مانشستر سيتي و كريستال بالاس





كورة لايف تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس





تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2





كورة لايف شاهد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

















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