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إقالة وزيرة الصحة.. أمين الأطباء: عقد جمعية عمومية مارس المقبل

السبت 18/يناير/2020 - 04:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماهيتاب عبد الفتاح
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أكد الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة سوف تقوم بعقد جمعية عمومية في مارس المقبل؛ لمناقشة أوضاع الأطباء والحلول التي يجب تنفيذها لحماية الأطباء والحفاظ على حقوقهم.

 وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن أزمات وزارة الصحة ازدادت مؤخرا مما يجب علينا اتخاذ موقف تصعيدي لمحاولة حل تلك الأزمات وما يعقبها.

كما أوضح أن نقابة الأطباء سوف تطالب بعدم تكرار إلزام الأطباء بتدريب مركزي، إلى جانب توفير مواصلات آمنة لينتقلوا بها في أثناء أي تدريب خاص بهم. 

هذا، وتصدر هاشتاج "إقالة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، الأربعاء، حيث طالب العديد من المشاركين بإقالة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد حادث طبيبات المنيا الذي أسفر عن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

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