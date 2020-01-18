«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ريال مدريد اليوم YALLA Real

كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للاصطدام بمواجهة قوية، حينما يستضيف إشبيلية، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو اليوم السبت 18 يناير الجاري، KORA PLUS ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

يلا شووت حيث يسعى الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتحقيق الفوز على إشبيلية، واستغلال واستغلال حالة النشوة لدى لاعبيه بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني، YALL SHOOT تابع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، بالجولة العشرين من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بالدوري الإسباني

كورة أونلاين وستُقام مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، اليوم بالليجا KORA ONLINE في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بالدوري الإسباني

كورة جول حيث ستُذاداع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة BEIN SPORTS HD3، KORA GOAl متابعة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بالدوري الإسباني.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي لاستغلال الحالة المعنوية التي عليها بعد تحقيق الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، KORA LIVE شاهد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بالليجا الإسبانية.

كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، بالجولة العشرين حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 35 نقطة، COOL KORA تابع مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية بقمة الجولة العشرين.

ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، بالجولة العشرين بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط جول العرب GOAL AL3RB بالدوري الإسباني.







