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"NK News" تعلن إعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية من منصبه

السبت 18/يناير/2020 - 04:07 م
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وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو
وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو
وكالات
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أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، أعفي من منصبه.

وأكد موقع NK News الإخباري الذي يتخذ من سيئول مقرا له، أن الإعلان رسميا عن اسم خليفة الوزير المقال من المتوقع أن يتم حتى الخميس المقبل تقريبا.

ووصف الموقع إقالة ري تعديلا سياسيا كبيرا سيكون له تأثير ملموس على النهج الخارجي لكوريا الشمالية.


من جانبها، أشارت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إلى ضرورة توخي الحذر في تقييم أي تغير لصفة ري، الدبلوماسي المخضرم الذي تولى على مدى سنين مناصب مهمة خاصة بالعلاقات مع الغرب، بما في ذلك منصب سفير بيونغ يانغ لدى لندن.


ولم يحضر ري هذا العام، لأول مرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية عام 2016، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

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