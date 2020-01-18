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إحالة عاملين بـ٤ مراكز شباب في القليوبية إلى التحقيق

السبت 18/يناير/2020 - 04:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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أجري الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة ميدانية على 10 مراكز شباب بالقليوبية، للتأكد من سير العمل بها وممارسة الأنشطة، تم خلالها إحالة العاملين بـ ٤ مراكز للتحقيق.

وشملت الجولة مركز شباب الحدادين التابع لإدارة شباب طوخ والذي وجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب مدينة قها وتبين غياب أربعة عاملين، ومركز شباب سنديون الذي وجد مغلقا، وغياب أربعة عاملين بمركز شباب منطي التابع لإدارة شباب شبرا. 

كما شملت المتابعة أيضا مراكز "باسوس التابع لإدارة شباب القناطر، وميت نما وأبو المنجا، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وناصر التابعين لإدارة شباب شبرا الخيمة ".

وأشار الصبروط، إلى أن تلك الجولة لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين، وضمان تقديم خدمات أفضل للشباب وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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الكلمات المفتاحية

مراكز شباب بالقليوبية مراكز شباب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط

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