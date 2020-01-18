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تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بث مباشر
السبت 18/يناير/2020 - 04:11 م
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الفجر الرياضي
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : كانسيلو - ستونز - فيرناندينيو - ميندي.
خط الوسط : كيفين دي بروين - جوندوجان - ديفيد سيلفا - برناردو - رحيم سترلينج.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.
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