تأجيل نظر تجديد حبس المعروضين بـ"داعش الفيس بوك"

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل نظر تجديد حبس المعروضين في القضية رقم 148 لسنة 2017 في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش وقيامه مع آخرين بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابي عبر الفيس بوك، وذلك لجلسة 27 يناير الجاري لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية مجموعة من التهم الانضمام لتولي وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".