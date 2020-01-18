محمد رمضان يخطف الأنظار بأحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

يشارك الفنان محمد رمضان جمهوره، صورة جديدة له داخل سيارته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .





ظهر"رمضان" في الصورة، بإطلالة شتوية داخل سيارته حيث ارتدى جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، ونسق معه بنطلون جينز أسود، وانتعل حذاء رصاصي، وطاقية أبيض .



يذكر أن حفل دبي هو الحفل الأول لمحمد رمضان في العام الجديد بعد طرحه أحدث أغنياته "رايحين نسهر" والتي حققت نجاح كبير فور طرحها أول أيام العام الجديد.



فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر"



طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" الذي حققت نجاحاً كبيراً، وسط جمهوره وتخطت ال12 مليون مشاهدة بموقع"يوتيوب"، وكانت من إخراج محمد سامي .





يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.