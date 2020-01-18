عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان يخطف الأنظار بأحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 18/يناير/2020 - 04:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
يشارك الفنان محمد رمضان جمهوره، صورة جديدة له داخل سيارته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .


ظهر"رمضان" في الصورة، بإطلالة شتوية داخل سيارته حيث ارتدى جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، ونسق معه بنطلون جينز أسود، وانتعل حذاء رصاصي، وطاقية أبيض .

يذكر أن حفل دبي هو الحفل الأول لمحمد رمضان في العام الجديد بعد طرحه أحدث أغنياته "رايحين نسهر" والتي حققت نجاح كبير فور طرحها أول أيام العام الجديد.

فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر"

طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" الذي حققت نجاحاً كبيراً، وسط جمهوره وتخطت ال12 مليون مشاهدة بموقع"يوتيوب"، وكانت من إخراج محمد سامي .


يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ 8 دقائق

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 10 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ يوم

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

03:44 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

03:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status