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محمود العسيلي يشوق جمهوره بصور جديدة له بشهر العسل عبر"إنستجرام"

السبت 18/يناير/2020 - 04:09 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمود العسيلي جمهوره، مجموعة صور جديدة له برفقة زوجته أثناء قضاء شهر العسل بجزر المالديف عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .



جدير بالذكر أن محمود العسيلي كان قد احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمينة عبد اللطيف، بحضور الأهل والأقارب ونجوم الفن، واختار الزوجين جزر المالديف ليستكملان فيها رحلة سعادتهما.


وتصدر العسيلي قوائم التريند بعدما طرح أغنيته الجديدة تمثيلية عبر اليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد والعسيلي وإخراج أمير هداية.

يذكر أن حرص مؤخرا العسيلي، على إقامة حفل عيد ميلاد "أمنية" خلال وجودها في فرنسا سويا وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نشر مجموعة صور وعلق عليها قائلا:"عيد ميلاد سعيد لحبيبتي ورفيقتي، صاحبة قلب حقيقي ومبهج ومليء بالأمل والسعادة.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أفتخر بها، إمرأة قوية، ضهر حقيقي مابيتكسرش، كانت سنة سعيدة جدا لأنك معي، أحبك لسنوات وسنوات عديدة قادمة".
محمود العسيلي يشوق جمهوره بصور جديدة له بشهر العسل عبر"إنستجرام"
محمود العسيلي يشوق جمهوره بصور جديدة له بشهر العسل عبر"إنستجرام"
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الكلمات المفتاحية

محمود العسيلي وشهر العسل

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