"غمزة" صبا مبارك تسبب إحراجًا للنجم تيم حسن وتثير "غيرة" وفاء الكيلاني

فاجأت الفنانة صبا مبارك النجم تيم حسن بفعل غريب، أثناء وقوفه على "السجادة"، الحمراء بحفل منصة "شاهد" المقام في دبي، خلال حديثه مع أحد الفضائيات.





غمزة صبا مبارك





ورصدت الكاميرات المتواجدة "غمزة" الأردنية صبا مبارك بعينها اليسرى، للفنان تيم حسن الذي بدى على وجهه التوتر، بسبب هذا الفعل.





صبا مبارك تحرج تيم





وتسببت صبا مبارك في إحداث جدلًا واسعًا، بالوسط الفني وخارجه، إثر تداول الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوضح "غمزة" عينيها لتيم، خلال حفل دبي.





مبرر صبا مبارك





وفسر البعض فعل النجمة صبا مبارك بأنه محاولةً منها؛ لإفساح المجال للمعجبين والإعلاميين للمرور عبر السجادة الحمراء، بعدما شاهدت تيم وحاولت تحيته بطريقتها الخاصة.





غمزة صبا مبارك تثير الجدل





ولاقت "غمزة" صبا مبارك رواجًا كبيرًا، وتداول الفيديو على نطاق واسع، ولاسيمًا أن النجمين يتمتعان بشعبيةٍ كبيرةٍ.





صبا مبارك ووفاء الكيلاني





ويرى كثيرون أن "غمزة" صبا مبارك لتيم حسن، ستدفع الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجة النجم تيم حسن إلى الشعور بالغيرة، ولاسيمًا أن وفاء، لديها غيرة شديدة على زوجها.







