Advertisements
Advertisements
Advertisements

"غمزة" صبا مبارك تسبب إحراجًا للنجم تيم حسن وتثير "غيرة" وفاء الكيلاني

السبت 18/يناير/2020 - 03:14 م
Advertisements
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
Advertisements
فاجأت الفنانة صبا مبارك النجم تيم حسن بفعل غريب، أثناء وقوفه على "السجادة"، الحمراء بحفل منصة "شاهد" المقام في دبي، خلال حديثه مع أحد الفضائيات.

غمزة صبا مبارك

ورصدت الكاميرات المتواجدة "غمزة" الأردنية صبا مبارك بعينها اليسرى، للفنان تيم حسن الذي بدى على وجهه التوتر، بسبب هذا الفعل.

صبا مبارك تحرج تيم 

وتسببت صبا مبارك في إحداث جدلًا واسعًا، بالوسط الفني وخارجه، إثر تداول الفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوضح "غمزة" عينيها لتيم، خلال حفل دبي.

مبرر صبا مبارك

وفسر البعض فعل النجمة صبا مبارك بأنه محاولةً منها؛ لإفساح المجال للمعجبين والإعلاميين للمرور عبر السجادة الحمراء، بعدما شاهدت تيم وحاولت تحيته بطريقتها الخاصة.

غمزة صبا مبارك تثير الجدل

ولاقت "غمزة" صبا مبارك رواجًا كبيرًا، وتداول الفيديو على نطاق واسع، ولاسيمًا أن النجمين يتمتعان بشعبيةٍ كبيرةٍ.

صبا مبارك ووفاء الكيلاني

ويرى كثيرون أن "غمزة" صبا مبارك لتيم حسن، ستدفع الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجة النجم تيم حسن إلى الشعور بالغيرة، ولاسيمًا أن وفاء، لديها غيرة شديدة على زوجها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

غمزة صبا مبارك صبا مبارك وتيم حسن صبا مبارك النجمة صبا مبارك

أخبار تهمك

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاء الكيلاني تفقد "جنينها" من تيم حسن

وفاء الكيلاني "تجهض طفلها" وزوجها تيم حسن مشغول بـ"نادين نجيم"

وفاء الكيلاني تنشر صورتها في حضن تيم حسن بعد خبر فقدانها جنينها

هكذا علقت وفاء الكيلاني على هديه نانسي عجرم لـ "تيم الحسن"

على الرغم من مرور فترة طويلة.. حليمة بولند تعلق على زواج تيم ووفاء الكيلاني

حقيقة انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status