Advertisements
Advertisements
Advertisements

فضول مميت.. تجمد زوجين حتى الموت بحثا عن موقع تحطم طائرة غامض في أيسلندا

السبت 18/يناير/2020 - 03:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
عثرت السلطات على اثنين من السياح الصينيين القتلى على الطريق إلى موقع تحطم طائرة غامضة في أيسلندا، حسبما أفادت صحيفة فيزير المحلية.

وكما ذكرت الصحيفة، فإن المحققين المحليين يفترضون أن الزوجين تجمدا حتى الموت حيث أظهرت الجثث علامات انخفاض حرارة الجسم، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للصحيفة الأيسلندية، قال قائد الشرطة في جنوب أيسلندا أودور أورناسون، إن الاكتشاف كان غير عادي، حيث تم العثور على الزوجين في العشرينات من العمر.

وقال أرناسون في مقابلة مع مجلة آيسلندا ريفيو: "نحن نعلم أنهم مروا من خلال كاميرات المرور على مدينة هفولسفولور يوم الاثنين في حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وأن يومي الاثنين والثلاثاء كان الطقس فظيعًا، والذي يقدم بعض الأدلة. لا نريد أن نضع افتراضات".

وقال ضباط الشرطة المحلية، إنهم سيرسلون الجثث لتشريحها، والتي ستجري الأسبوع المقبل، وهذا سوف يزيل الغموض حول ما حدث للزوجين.

وقال إنفاذ القانون أنهم أبلغوا السفارة الصينية بالحادث.

تم اكتشاف الجثث على طريق تحطم الطائرة الغريبة التي وقعت قبل أكثر من أربعة عقود. في نوفمبر من عام 1973، سقطت طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية دوغلاس سوبر دي سي 3 على شاطئ سولهاساندور. بينما نجا جميع أفراد الطاقم الخمسة، عانت الطائرة من أضرار جسيمة ولأسباب غير معروفة كان هيكلها الصدغي في موقع التحطم منذ وقوع الحادث.

وكما ورد، يقال إن الزوجين قادا سيارة مستأجرة عثر عليها بنوافذ مكسورة. وكانت جثث الرجل والمرأة، التي قيل إنهما في العشرينات من عمرهما، مفترقة، مع العثور على جثة الرجل على بعد 150 متر من حبيبته.

وقد قيل أن السبب في وقوع الحادث هو عطل فني أو خطأ بشري - فقد نفد الوقود وتحول الطيار إلى الخزان الخطأ. وأصبح الموقع منذ ذلك الحين نقطة جذب سياحي، على الرغم من صعوبة الوصول إلى المنطقة خلال الطقس السيئ.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ أقل من ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

بعد رسالة الإدارة.. كارتيرون يراقب صفقة الزمالك المنتظرة في مباراة المصري

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

01:01 م

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status