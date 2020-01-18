بسبب استفزازات أردوغان بقبرص.. الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، تقليص مساعداته المخصصة لتركيا في هذا العام بشكل كبير، بسبب استفزازتها المستمرة في قبرص، حسبما قالت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية.

وذكرت المجموعة الصحفية، أن مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعث إلى البرلمان الأوروبي، خطابًا يفيد بتقليص الاتحاد لمساعداته لأنقرة.

وقال بوريل، إن قرار التقليص الجديد للمساعدات المخصصة لتركيا، بسبب أعمال التنقيب غير المصرح بها، والتي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص العضو في التكتل، بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية التي بدأت في شمال سوريا في أكتوبر الماضي.