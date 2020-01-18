أستاذ استثمار يوضح أهمية زيارة وفد البنك الدولي لمصر



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن البنك الدولي قدم لمصر 3 مليارات دولار، في أثناء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كمساندة للموازنة، فضلا عن اهتمامه بتمويل مشروعات تخدم عددا كبيرا من المواطنين.





وأوضح أن زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر مهم، وأن مصر تهتم بشكل كبير بدعم علاقاتها بالبنك الدولي.





ولفت إلى أن نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعلها نموذجا لغيرها من الدول، بخاصة وأن هناك دول عندما طبقت برامج الإصلاح، لم تحقق نجاحا.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات بين مصر والبنك الدولي، ممتدة منذ سنوات طويلة، وهناك أوجة متعددة للتعاون بينهما، وعلى مستوى عدة محاور.