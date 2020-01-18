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"المالية": علاج 15 ألف مواطن بورسعيدي على نفقة الخزانة العامة

السبت 18/يناير/2020 - 03:09 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الوزارة تلقت طلبات من هيئة الرعاية والتأمين الصحي الشامل بعلاج مواطنين غير قادرين على نفقة الخزانة العامة بلغ عددهم 15 ألف مواطن.

وأشار الوزير، إلى أن الأمر قد تم الموافقة عليه بشكل كامل، مؤكدا أن المنظومة تضمن حقوق كافة المواطنين، وتحرص على وصول الخدمة للقادرين وغير القادرين.

ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، بسرعة ربط قواعد بيانات المستخدمين بنظام شكاوى التأمين الصحي الشامل وذلك لسهولة تقديم الخدمة للمواطن.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد لمبنى التأمين الصحي الشامل لمتابعة سير العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

واجتمع وزير المالية، خلال الزيارة، بقيادات المنظومة وطالبهم بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وتطوير ذلك بشكل يُلبي تطلعات المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

علاج على نفقة الدولة بورسعيد المالية

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