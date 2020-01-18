3 مليارات دولار خسائر الاقتصاد الاسترالي بعد حرائق الغابات

شهد قطاع السياحة في استراليا خسائر كبيرة بعد إلغاء أعداد كبيرة من السياح القادمين من الخارج رحلاتهم إلى أستراليا بسبب حرائق الغابات.









وبحسب "مجلس التصدير الأسترالي للسياحة" بأن عدد المسافرين الذين قاموا بحجوزات للقدوم إلى أستراليا تراجع بنسبة ما بين 10 إلى 20 في المائة منذ اندلعت الحرائق في (سبتمبر)، مشيرا إلى أن ذلك سيكلف الاقتصاد مبلغا يقدر بنحو 4.5 مليار دولار أسترالي "ثلاثة مليارات دولار" هذا العام.











