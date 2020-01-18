مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| مباراة real madrid live| بث مباشر ريال مدريد ضد اشبيلية | نتيجة مباراة الريال واشبيلية

بث مباشر لقاء ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد تتجه الأنظار إلى قمة الأسبوع 20 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.





مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد مباراة لن تكون سهلة على رجال المدرب زين الدين زيدان، فإشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن ريال مدريد الثاني. زد على ذلك أنّ إشبيلية يُعتبر خصم صعب لأي فريق في الدوري المحلي، لهذا على ريال مدريد أن يكون حذراً من هذه المواجهة لأن لا مجال للتفريط بالنقاط كونه يتساوى مع برشلونة ويسعى للصدارة.





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مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد ريال مدريد وإشبيلية عند الساعة 18:00 على قنوات بي إن سبورت 3 بتعليق حفيظ دراجي وبي إن سبورت 1 الفرنسية.





وستكون المواجهة صعبة كما هو الحال في مواجهات الفريقين، وكان ريال مدريد حقق إنتصار صعب في اللقاء الذي جمعهم بالدور الأول بهدف دون رد على ملعب رامون سانشيز.





موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية تقام مباراة ريال مدريد واشبيلية في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.





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