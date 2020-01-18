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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيليه real madrid bein SPORT رابط مباراة ريال مدريد

السبت 18/يناير/2020 - 02:43 م
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ريال مدريد واشبليلة
ريال مدريد واشبليلة
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بدون توقف مباراة ريال مدريد اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد يواجه فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد ويستضيف النادي الملكي نظيره الأندلسي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد وتأتي هذه المباراة ضمن مواجهات الجولة 20 للدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 40 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد ويأتي إشبيلية في المركز الرابع بـ 35 نقطة متساويًا مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر ريال مدريد معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية:
يعلق على المباراة، الجزائري حفيظ دراجي، عبر قناة beIN SPORTS HD3.

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